Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Medine Serpil D. idaresindeki 35 KH 2625 plakalı otomobil, T.C. yönetimindeki 16 CTV 90 plakalı otomobil ile Altınşehir Mahallesi Eğri Çayı Köprüsü'nde çarpıştı.

Kazada sürücü Medine Serpil D. ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar

Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar

 Adıyaman'da ailesiyle yürürken ayağına çarptı! Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı

Adıyaman'da ailesiyle yürürken ayağına çarptı! Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title