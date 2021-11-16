Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Medine Serpil D. idaresindeki 35 KH 2625 plakalı otomobil, T.C. yönetimindeki 16 CTV 90 plakalı otomobil ile Altınşehir Mahallesi Eğri Çayı Köprüsü'nde çarpıştı.
Kazada sürücü Medine Serpil D. ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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