Adıyaman'da iki otomobil yandı
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Adıyaman'da iki otomobil yandı

Adıyaman'da iki otomobil yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da bir otomobilde başlayan yangın, yanda bulunan başka otomobile sıçradı.

Adıyaman'da bir otomobilde başlayan yangın, yanda bulunan başka otomobile sıçradı.

Olay, gece saat 03.00 civarında Adıyaman Petrol mahallesinde meydana geldi. Metin P.'ye ait 02 ABB 558 plakalı Volkswagen marka otomobilin arka kısmından ilk belirlemelere göre bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler büyüyerek otomobili sardı. Alevler yanında bulunan Mahmut P.'ye ait 02 AR 179 plakalı Renault marka otomobile sıçradı.

Yangını fark eden araç sahipleri ve mahalle sakinleri yangına müdahale ederek, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürülen yangında Volkswagen marka otomobilin büyük bir kısmı, Renault marka otomobilin ise bir kısmı yandı.

Polis ekipleri yangının kundaklama olup olmadığı yönünde araştırmasını sürdürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da iki otomobil yandı
Adıyaman'da iki otomobil yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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