Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

01.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:26
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mirza Murat idaresindeki 02 BA 390 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında 'ın kullandığı 02 HC 758 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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