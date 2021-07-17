Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Süleyman Erdinç yönetimindeki 07 ABB 827 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Narince köyü yakınlarında, Mevlüt Saltaş idaresindeki 34 JG 2605 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Saltaş ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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