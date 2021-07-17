Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Süleyman Erdinç yönetimindeki 07 ABB 827 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Narince köyü yakınlarında, Mevlüt Saltaş idaresindeki 34 JG 2605 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Saltaş ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya