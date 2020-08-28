Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

28.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:14

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Abidin Tanrıverdi idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Atmalı köyü yakınlarında, Hacı Veli Kalmış'ın kullandığı 46 HM 790 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Sürücü Abidin Tanrıverdi, araçlarda bulunan Donna Devrim, Kazım ve Fatma Tanrıverdi ile Hidayet Çağla Kalmış yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: AA

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