Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
28.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:43

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Abidin Tanrıverdi idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Atmalı köyü yakınlarında, Hacı Veli Kalmış'ın kullandığı 46 HM 790 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Sürücü Abidin Tanrıverdi, araçlarda bulunan Donna Devrim, Kazım ve Fatma Tanrıverdi ile Hidayet Çağla Kalmış yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi 3. Sayfa
Sağlıkçının dikkati virüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi! Davetiyedeki ismi tanıdı, düğün ertelendi
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı Yaşam
Çobanlık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammet, tıp fakültesini kazandı
Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti Spor
Ümraniyespor, eski Fenerbahçeli Moussa Sow'u transfer etti
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Güncel
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti 3. Sayfa
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Güncel
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı
Tezgahına el konulduğu için kendini yakan mısırcı kurtarılamadı
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu
Temizlikçi kılığında gelen soyguncuları cesur güvenlik görevlisi durdurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Leipzig, Sörloth için ısrarcı
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Ozan Güven Demet Özdemir
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 12:46:31. #1.15#
title