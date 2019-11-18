Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

18.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:14
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman-Kahta kara yolu köyü yakınlarında, Yunus İlhan idaresindeki 27 AAE 10 plakalı otomobil ile Musa Akıncı'nın kullandığı 02 AAU 935 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Elif Akıncı (17), Arzu Aslan (17) ve Suphi Aslan (33) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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