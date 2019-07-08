Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa - Adıyaman yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Yetkin yönetimindeki 02 TA 595 plakalı otomobil ile Haydar Özmen'in kullandığı 01 DVY 73 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Mustafa Doğan, Asiye Doğan ve Ahmet Doğan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA

- Adıyaman