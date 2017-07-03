Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Türkiye Petrolleri Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Alagöz yönetimindeki 02 LA 915 plakalı otomobil ile Abdulkadir Bakır idaresindeki 02 FR 298 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde bulunan Münevver Akbaş ve İsmail Güngör yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.