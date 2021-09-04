Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Süleyman K. idaresindeki 02 ABT 105 plakalı otomobil, Kahta-Diyarbakır kara yolu 8'inci kilometresinde Ömer Ö'nün kullandığı 34 CRG 78 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan iki otomobilin sürücüsü ile 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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