Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Süleyman K. idaresindeki 02 ABT 105 plakalı otomobil, Kahta-Diyarbakır kara yolu 8'inci kilometresinde Ömer Ö'nün kullandığı 34 CRG 78 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan iki otomobilin sürücüsü ile 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya