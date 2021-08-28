Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Süleyman K. idaresindeki 16 CEA 63 plakalı Wolksvagen marka otomobil ile Emine Zuhal S. idaresindeki 06 BOT 231 plakalı Wolksvagen marka otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mesire alanı girişinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Elif Sude K., Yüsrea K., Zehra Gamze A. ve Hülya Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Beşpınar Mesire alanı yol ayrımının ışıksız ve karanlık olmasından dolayı sürekli kazaların yaşandığını dile getiren vatandaşlar, duruma tepki göstererek belirtilen bölgenin aydınlatılmasını istediler.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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