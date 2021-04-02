Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İbrahim Halil A. idaresindeki 02 KP 888 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu yeni otogar önünde, Abdurrahman Ş'nin kullandığı 02 FR 509 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül