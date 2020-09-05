Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
05.09.2020 19:45 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:49

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Caddesi Perre Antik Kent yakınlarında Hacı Arif Özbey yönetimindeki 02 FH 216 plakalı otomobille Ali Kaya'nın kullandığı 46 KB 459 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Hacı Arif Özbey ile otomobillerde bulunan Mehmet Arslan, Ömer Arslan ve Elif Kaya yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerie gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Sultan Alparslan
Magazin Emrah Alişan Deniz Akkaya Tayanç Ayaydın
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Daha Fazla Kaza Ankara Göztepe Sakarya
Şu an buradasınız: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 19:49:37. #1.15#
title