Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
26.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:10
Adıyaman'da iki otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Göksu idaresindeki 02 AAT 156 plakalı otomobil, merkeze bağlı Tekpınar köyü yakınlarında Serhat Kara idaresindeki 34 UD 6881 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA