Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, biri ağır 4 kişi yaralandı.

17.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:56
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'ın ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kenan Yakan idaresindeki 33 F 2833 plakalı otomobil, Baraj Yolu Ebu Sadık Parkı civarında Mustafa Emiroğlu kontrolündeki 02 AF 994 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Alan ve Suat Çoban yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Suat Çoban'ın durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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