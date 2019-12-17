Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, biri ağır 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, biri ağır 4 kişi yaralandı.
Kenan Yakan idaresindeki 33 F 2833 plakalı otomobil, Baraj Yolu Ebu Sadık Parkı civarında Mustafa Emiroğlu kontrolündeki 02 AF 994 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Alan ve Suat Çoban yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Suat Çoban'ın durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.