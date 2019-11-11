Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

11.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:50
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nurettin B. idaresindeki 02 HF 361 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Hakan K. idaresindeki 02 AR 560 plakalı otomobil ile 2'nci çevre yolunda çarpıştı.

Kazada sürücü Nurettin B. ile her iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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