Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Y.A. idaresindeki 80 AS 813 plakalı Hyundai marka otomobil ile yine aynı istikamete gitmekte olan A.Y. idaresindeki 02 AAL 746 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan Güler Y., Emine Y. ve Fatma A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

 Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı

Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı

 Yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza! İki araç çarpıştı, 7 kişi yaşamını yitirdi

Yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza! İki araç çarpıştı, 7 kişi yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title