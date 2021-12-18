Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen Engin Yılmaz idaresindeki 34 EKC 505 plakalı otomobil ile Emel Bulut'un kullandığı 02 AAT 955 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile Kandemir'in yanında bulunan Eda Kandemir yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.