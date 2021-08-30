Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 44 NC 278 plakalı otomobil ile Bekir Çapar yönetimindeki 02 HH 852 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Bekir Çapar ile yanında bulunan Emel Öksüz ve Yaren Öksüz yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor
Gencecik yaşında hayatı karardı! 5 yıldır güneş yüzü görmüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Neşet Ertaş Mesut Akusta Demet Akalın
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 22:29:17. #1.14#

title