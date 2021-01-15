Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Sağacan yönetimindeki 02 BE 243 plakalı otomobil ile Ramazan Fidan yönetimindeki 02 AAY 821 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Sağacan ve Fidan ile Hikmet Fidan yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN