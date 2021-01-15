Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

15.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:07
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Sağacan yönetimindeki 02 BE 243 plakalı otomobil ile Ramazan Fidan yönetimindeki 02 AAY 821 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Sağacan ve Fidan ile Hikmet Fidan yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı İsmail Kartal Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:06:57. #1.15#
title