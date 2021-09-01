Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da iki otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Orhan Y'nin kullandığı 02 FR 790 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi'nde Emrullah K. idaresindeki 34 DCP 640 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Orhan Y. ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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