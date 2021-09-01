Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da iki otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Orhan Y'nin kullandığı 02 FR 790 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi'nde Emrullah K. idaresindeki 34 DCP 640 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücü Orhan Y. ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül