Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 2 yaralı Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 2 yaralıADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı 2 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Çitil idaresindeki 02 BU 042 plakalı otomobil ile Zeynal Taştan yönetimindeki 02 FH 899 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Zeynal Taştan ve Nuran Taştan yaralandı. Vatandaşların ihbarları ile olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA