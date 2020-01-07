Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

07.01.2020 01:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 01:39

'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

İ.T. yönetimindeki 44 KT 138 plakalı otomobil, Valilik kavşağında Y.U. idaresindeki 44 DC 595 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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