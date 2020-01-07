Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

07.01.2020 00:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:58

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

İ.T. yönetimindeki 44 KT 138 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik kavşağında Y.U. idaresindeki 44 DC 595 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA