Adıyaman'da, iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da, iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da, iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Ü., idaresindeki 44 LC 923 plakalı otomobil ile Ahmet G., idaresindeki 09 BB 759 plakalı otomobil, Kayalık mahallesi 3.Çevre yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Muhammed Ü., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da, iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

 Otostop yaparak bindiği aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi

Otostop yaparak bindiği aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Sezai Temelli Adil Karaismailoğlu Murat Kurum
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Burak Yamantürk
Spor Mario Balotelli Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adıyaman'da, iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 14:22:49. #1.12#