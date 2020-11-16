İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
16.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:56
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Erhan Z. idaresindeki 44 FS 420 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Fuar Alanı yakınlarında, Mustafa A. yönetimindeki 06 GA 3789 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erhan Z, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erhan Z'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül