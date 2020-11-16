İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

16.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:56

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erhan Z. idaresindeki 44 FS 420 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Fuar Alanı yakınlarında, Mustafa A. yönetimindeki 06 GA 3789 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erhan Z, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erhan Z'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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