30.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:58

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 44 KT 254 plakalı otomobil ile 06 BKU 813 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Halil İbrahim Çetinkaya, Hasan Tezcan, Celal Erbay ve Celal Aktan yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Celal Erbay (54) doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erbay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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