Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralıADIYAMAN'da, ayını yönde ilerleyen iki motosikletin çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
ADIYAMAN'da, ayını yönde ilerleyen iki motosikletin çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi.
Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 motosiklet aynı yönde ilerlerken çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinden yola savrulan Serkan Darakçı, İbrahim Uçar ve Mehmet Atak yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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