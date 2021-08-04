Adıyaman'da iki kardeşin şakalaşması kadına şiddet sanılınca gerginlik yaşandı
Adıyaman'da abla ve kardeşin yolda yürüdüğü esnada şakalaşması kadına şiddet sanılınca gerginlik yaşandı.
Adıyaman'da abla ve kardeşin yolda yürüdüğü esnada şakalaşması kadına şiddet sanılınca gerginlik yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Fatma A. ile kardeşi Muhammed A. Turgut Reis Mahallesi'nde kaldırımda yürürken şakalaşmaya başladı.
Muhammed A. ablasını boynundan tuttuğu sırada yoldan geçen vatandaşlar kadına şiddet yaşanıyor düşüncesine kapılınca O.Ş, Muhammed A'ya müdahale etti.
Çevredeki esnaf, yaşanan gerginliği yatıştırdı.
Birbirinden şikayetçi olan tarafların gerginliği, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül