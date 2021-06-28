Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
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Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki gün önce kaybolan 85 yaşındaki kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki gün önce kaybolan 85 yaşındaki kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Cankara köyünde yaşayan ve önceki gün evinden ayrılan İsmet Saltuğ'dan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bölgede arama tarama faaliyeti başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı ormanlık alanda bitkin halde buldu.

Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saltuğ'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
Adıyaman'da iki gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
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