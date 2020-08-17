Adıyaman'da iki günde 78 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günde 78 evde karantina uygulaması başlatıldı.
17.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:44
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günde 78 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda dün ve bugün farklı mahallelerdeki 78 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Kaynak: AA