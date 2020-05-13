Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.
13.05.2020 22:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:30
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.
Bahçecik Mahallesi'nde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.
Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kavganın ardından polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA