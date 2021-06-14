İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
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İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan 5 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
İki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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