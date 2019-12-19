: Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

19.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:40

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, olay sırasında bir otomobil de zarar gördü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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