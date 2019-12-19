Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
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Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

19.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:34
Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, olay sırasında bir otomobil de zarar gördü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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