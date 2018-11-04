Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 5 Yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenigüven köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler, sopalarla birbirlerine saldırdı.
Kavgada Mustafa B, Saime B, Hanım B, İsmail B. ve Mehmet Emin B, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.