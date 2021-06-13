ADIYAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 4 GÖZALTI
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ADIYAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan tekme tokatlı kavgada 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan tekme tokatlı kavgada 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırıp, 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

ADIYAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 4 GÖZALTI
ADIYAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 4 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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