Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 3 yaralı
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Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 3 yaralı

Adıyaman'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

27.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:46
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 3 yaralı

'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C, M.A. ve Y.Ö. birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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