Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 3 yaralı
Adıyaman'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Sakarya Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C, M.A. ve Y.Ö. birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Kavgada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA