Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 3 gözaltı
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Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 3 gözaltı
29.05.2020 00:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:23

ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, tokat darbeleriyle kavga eden kalabalığı gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. kısa sürede olay yerine gelen polisin müdahalesi ile kavga sonlandı. Polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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