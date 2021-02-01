Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

01.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:20
Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Caddesi'nde, iki grup arasında çıkan tartışma, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan M.T. ve E.O, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, zanlılardan birini gözaltına aldı, diğeri aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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