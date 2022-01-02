Adıyaman'da iki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da iki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi darp neticesi yaralanırken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi darp neticesi yaralanırken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesinden dolayı Adıyaman Adliyesi yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada A.A. isimli şahıs, darp neticesinde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen 3 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

Adıyaman'da iki grup arasında alacak verecek kavgası: 1 yaralı

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