Adıyaman'da iki elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da iki elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
29.04.2020 01:41 | Son Güncelleme: 29.04.2020 01:42
Adıyaman'da iki elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem Selçuk T. idaresindeki elektrikli bisiklet, Eskisaray Mahallesi'nde, Gazi A'nın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada bisiklet sürücüleri yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA