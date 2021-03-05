Adıyaman'da iki ayda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Adıyaman'da iki ayda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı

05.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:24
Adıyaman'da iki ayda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik ocak ve şubat aylarında düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik ocak ve şubat aylarında düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Huzur ve güvenlik için kararlı çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilk 2 ayda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi.

Ocak ayında düzenlenen operasyonlarda 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonlar kapsamında merkeze bağlı Pınaryayla köyü Karaman mezrası, Yeşiltepe köyü, Akçalı Köyünde çok sayıda toprağa gömülü örgütsel doküman, yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şubat ayında düzenlenen operasyonlarda ise PKK/KCK silahlı terör örgütüne finansman sağlamak, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonlar kapsamında merkeze bağlı Çamyurdu köyü Çamtepe mevkiinde yapılan aramada, toprağa gömülü, mavi bidon içerisine gizlenmiş tabanca, susturucu, 3 şarjör, 26 mermi, çiftli kütüklük, 3 pil bloğu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bu arada, geçen yıl düzenlenen operasyonlarda ise 7 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilmişti.

Geçen yılki operasyonlarda terör örgütüne ait patlayıcı maddeler ve çok sayıda yaşam malzemesi de bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Hakan Taşıyan Demet Özdemir Sedat Kapurtu Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Mesut Bakkal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da iki ayda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 09:34:07. #1.15#
title