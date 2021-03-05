Adıyaman'da iki ayda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik ocak ve şubat aylarında düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Huzur ve güvenlik için kararlı çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilk 2 ayda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi.

Ocak ayında düzenlenen operasyonlarda 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonlar kapsamında merkeze bağlı Pınaryayla köyü Karaman mezrası, Yeşiltepe köyü, Akçalı Köyünde çok sayıda toprağa gömülü örgütsel doküman, yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şubat ayında düzenlenen operasyonlarda ise PKK/KCK silahlı terör örgütüne finansman sağlamak, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonlar kapsamında merkeze bağlı Çamyurdu köyü Çamtepe mevkiinde yapılan aramada, toprağa gömülü, mavi bidon içerisine gizlenmiş tabanca, susturucu, 3 şarjör, 26 mermi, çiftli kütüklük, 3 pil bloğu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bu arada, geçen yıl düzenlenen operasyonlarda ise 7 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilmişti.

Geçen yılki operasyonlarda terör örgütüne ait patlayıcı maddeler ve çok sayıda yaşam malzemesi de bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül