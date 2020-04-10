Adıyaman'da ihtiyaç sahipleri için "Sosyal Destek Kart" uygulaması başlatıldı Adıyaman Belediyesi, il merkezindeki yoksul vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için "Sosyal Destek Kartı" uygulamasını hayata geçirdi.

Adıyaman Belediyesi, il merkezindeki yoksul vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için "Sosyal Destek Kartı" uygulamasını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, amaçlarının vatandaşlar arasında oluşabilecek ekonomik olumsuzlukları gidererek sosyal hayata bağlanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Gelişim Merkezinde yapılan yardımların kart uygulamasıyla kolaylaşacağını vurgulayan Kılınç, "Vatandaşlarımız, ihtiyaçlarını para kullanmadan, istedikleri marketlerde rahatlıkla karşılayabilecek. Bu uygulamadaki bir diğer avantaj ise elden yapılan dağıtımdaki insan gücü ve popülasyonun en aza indirilmiş olması." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA