Adıyaman'da ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Kahta ilçesinde İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (KİMDER) İmam Hatip okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye ayakkabı yardımında bulundu.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programda, yardımdan dolayı dernek yetkililerine teşekkür etti.

KİMDER Başkanı Osman Dündar ise çocukların gelecekleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geleceğe dair en güzel yatırım, eğitime yönelik yapılan yatırımdır. Bizler de milli ve manevi değerlerine bağlı bireylerin yetiştirilmesi için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ilçemizdeki tüm 8. sınıf öğrencilerine kaynak kitap yardımında bulunmuştuk. Yeni eğitim öğretim yılında da yine kaynak kitap desteğimiz olacaktır. Şimdilik yardımsever Hacı Yusuf Tatar'ın katkılarıyla ihtiyaç sahibi 300 öğrencimize ayakkabı yardımında bulunduk. İmam Hatip okullarında ve diğer okullarımızda okuyan tüm öğrencilerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız."

Programa, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Eğitime Destek Platformu İlçe Temsilcisi Lütfü Başli ve Kahta İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Osman Dündar da katıldı.