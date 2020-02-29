Adıyaman'da İdlib şehitleri için konvoy

29.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:02

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında şehit olan 33 askeri anmak için Adıyaman'da bir araya gelen vatandaşlar, yaklaşık 1000 araçla konvoy oluşturarak şehir turu yaptı.

İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askeri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için vatandaşlar, kent merkezinde toplandı. Yaklaşık 1000 araçla konvoy oluşturan vatandaşlar, şehir turu yaptıktan sonra dağıldı.

Kaynak: DHA