Adıyaman'da huzur ve narkotik uygulaması
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Adıyaman'da huzur ve narkotik uygulaması

10.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:08
Adıyaman'da huzur ve narkotik uygulaması

Adıyaman'da huzur ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Adıyaman'da huzur ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve huzurlar mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada araçlar, parklar, mahalleler, metruk binalar kontrol edildi.

Uygulamada, 5 bin 725 kişinin sorgulanması bin 999 aracın kontrolü, 28 metruk bina, 354 işyeri, 41 park kontrol edildi.

Bu kapsamda, 58 araca, idari para cezası 30 kişiye idari para cezası ve çeşitli suçlardan aranan 12 kişi ise gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca 16 mermi, 17 gram esrar maddesi, 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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