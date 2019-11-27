Adıyaman'da huzur uygulaması yapıldı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur ve Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Türkiye Güven Huzur ve Huzur 02" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte, 1 Ekim ile 27 Kasım 2019 tarihleri arasında "Türkiye Güven Huzur ve Huzur-02" uygulamaları gerçekleştirirdi.
Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 25 bin 370 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.
Kontrol edilen 4 bin 259 araçtan 110'una ceza uygulandı.
Umuma açık 734 iş yeri kontrol edilirken, 10 iş yerine idari işlen yapıldı.
Öte yandan şüpheliler üzerinde 1 kuru sıkı tabanca, ile 33 mermi ele geçirildiği bildirildi.