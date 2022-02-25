Adıyaman'da huzur uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da huzur uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da huzur uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz güç ile mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 189 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz güç ile mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 189 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

İl merkezinin 17 farklı noktasında 29 ekip, 140 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 195 Suriyeli, 994 Türk vatandaşı olmak üzere bin 189 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. 54 iş yeri, 122 araç, 9 metruk bina, 3 terminal, 10 park ve bahçe denetlendi. Uygulama kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs ise gözaltına alındı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da huzur uygulaması

Adıyaman'da huzur uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Suriyeli, Türk, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title