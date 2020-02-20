Adıyaman'da huzur uygulamaları
Haberler » Güncel » Adıyaman'da huzur uygulamaları - Haber

Adıyaman'da huzur uygulamaları

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından huzur uygulamaları devam ediyor.

20.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:35
Adıyaman'da huzur uygulamaları

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Timleri tarafından huzur uygulamaları devam ediyor.


Kent merkezinde farklı noktalarda uygulamalar gerçekleştiren huzur timleri durumundan şüphelendikleri kişilerin GBT sorgularını ve üst aramalarını gerçekleştiriyor. Huzur Timleri tarafından yapılan uygulamalar kapsamında son 1 ayda, çeşitli suçlardan aranmaları bulunan yaklaşık 10 kişi yakalandığı öğrenildi. Huzur Timleri tarafından uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler